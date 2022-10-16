"Оба клуба в межсезонье не избежали серьезных кадровых потерь, но если горняки занимают свое место среди лидеров, реально претендуя на чемпионство, то динамовцы пока гораздо чаще разочаровывают своих поклонников.

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Это, прежде всего, можно объяснить беспомощностью подопечных Мирчи Луческу в завершающей стадии атак. В этом аспекте киевляне демонстрируют стабильность, потому что очень редко угрожают владениям оппонентов не только в УПЛ, но и на международной арене.

Думаю, что обе команды не будут рисковать, вся борьба за золото впереди, поэтому не стоит форсировать события. Кстати, в последнее время дончане радуют самоотверженностью, чувствуется, что в команде хороший микроклимат, и это помогает, особенно молодым игрокам, прогрессировать. Что касается динамовцев, то они стали выступать стабильнее, одержав три победы подряд в УПЛ. Но уровень их игры очень зависит от действий Виктора Цыганкова и Виталия Буяльского.

Если сегодня дончанам удастся усложнить жизнь лидерам гостей, то у них появится больше шансов не пропустить и добиться положительного результата. Хотя я больше склоняюсь к тому, что в этой встрече будет зафиксирована ничья", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, дуэль между Шахтером и Динамо состоится уже сегодня, 16 октября, на Арене Львов. Начало встречи в 17:00.

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