"Обидва клуби в міжсезоння не уникли серйозних кадрових втрат, але якщо гірники посідають своє місце серед лідерів, реально претендуючи на чемпіонство, то динамівці поки що значно частіше розчаровують своїх шанувальників.

Шахтар – Динамо: команди визначились з формою на Класичне

Це, передусім, можна пояснити безпорадністю підопічних Mірчі Луческу в завершальній стадії атак. В цьому аспекті кияни демонструють стабільність, бо дуже рідко загрожують володінням опонентів не тільки в УПЛ, а й на міжнародній арені.

Думаю, що обидві команди не будуть ризикувати, вся боротьба за золото ще попереду, тому не варто форсувати події. До речі, останнім часом донеччани тішать самовідданістю, відчувається, що в команді хороший мікроклімат, і це допомагає, особливо молодим гравцям, прогресувати. Що ж до динамівців, то вони стали виступати стабільніше, здобувши три перемоги поспіль в УПЛ. Але рівень їхньої гри дуже залежить від дій Віктора Циганкова і Віталія Буяльського.

Якщо сьогодні донеччанам пощастить ускладнити життя лідерам гостей, то в них з'явиться більше шансів не пропустити й досягти позитивного результату. Хоча я більше схиляюся до того, що в цій зустрічі буде зафіксована нічия", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, дуель між Шахтарем та Динамо відбудеться вже сьогодні, 16 жовтня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 17:00.

"Українське класичне": анонс матчу УПЛ Шахтар – Динамо