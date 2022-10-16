Киевская и донецкая команды выбрали комплекты экипировки, в которых выйдут на поле в сверхпринципиальном противостоянии.

Уже сегодня, 16 октября, в рамках 7-го тура УПЛ состоится одна из самых ожидаемых дуэлей украинского первенства – битва между Шахтером и Динамо. Команды решили не изменять традициям и сыграют в привычной для себя экипировке, сообщает официальный сайт киевлян.

"Залужный и Кулеба болеют за Динамо – мы не должны их подвести": хавбек киевлян – о повышенной мотивации на Шахтер

Так, Динамо выйдет на газон Арены Львов в бело-голубых цветах, а голкипер киевлян сыграет в салатовом комплекте. Шахтер сразится в оранжево-черной экипировке, тогда как вратарь "горняков" наденет форму бордового цвета.

Напомним, Классическое стартует в 17:00. Шахтер в турнирной таблице УПЛ с 13-ю очками идет вторым, Динамо с 9-ю пунктами – восьмое.

"Украинское классическое": анонс матча УПЛ Шахтер – Динамо