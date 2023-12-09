"Я сейчас по-настоящему счастливый тренер, и знаю, что нам повезло. Если ты побеждаешь только тогда, когда играешь хорошо, то у тебя нет шансов стать действительно успешным. Вот как все устроено.

Юбилейный гол Салаха в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2

Сегодня мы провели не самый лучший матч. В течение 76 минут мы играли плохо. Соперник получил красную карточку, мы сразу после этого забили – все это нам помогло. Вот почему я говорю, что нам повезло.

Но с 76-й по 106-ю минуту мы играли по-настоящему хорошо. Против 10 человек бывает и сложнее, как вы знаете. Мы развернули ход матча, а замены сыграли очень важную роль. Вообще говоря, это история нашего сезона: те, кто выходит на замену, влияют на игру.

Если бы Эллиот не попал по мячу как следует, матч закончился бы вничью. Если бы после удара Салаха не было рикошета, мы бы проиграли. За последние 15-20 минут мы заслужили победу, но до этого мы ничего не заслуживали", – цитирует наставника мерсисайдцев ESPN.

Напомним, что Ливерпуль находится на первой строчке с 37 баллами. Арсенал отстает всего на один пункт.

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