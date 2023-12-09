Ливерпуль одержал трудную победу над Кристал Пэлас в 16 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа помучилась с кризисным соперником, который довел свою серию без побед уже до пяти матчей.

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Все голы команды забивали после перерыва. Матета вывел Кристал Пэлас вперед, а Салах, забив свой 200 мяч за Ливерпуль, сравнял. Точку в матче поставил Эллиот уже в компенсированное время.

Ливерпуль возглавил турнирную таблицу АПЛ с 37 баллами. Арсенал отстает на один пункт, но команда Артеты не играла еще в этом туре. Кристал Пэлас находится на 15 месте с 16 очками.