"Я зараз по-справжньому щасливий тренер, і знаю, що нам пощастило. Якщо ти перемагаєш тільки тоді, коли граєш добре, то в тебе немає шансів стати справді успішним. Ось як усе влаштовано.

Ювілейний гол Салаха у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2

Сьогодні ми провели не найкращий матч. Протягом 76 хвилин ми грали погано. Суперник отримав червону картку, ми відразу після цього забили – усе це нам допомогло. Ось чому я кажу, що нам пощастило.

Але з 76-ї по 106-у хвилину ми грали по-справжньому добре. Проти 10 осіб буває і складніше, як ви знаєте. Ми розвернули хід матчу, а заміни зіграли дуже важливу роль. Взагалі кажучи, це історія нашого сезону: ті, хто виходить на заміну, впливають на гру.

Якби Елліот не влучив по м'ячу як слід, матч закінчився б унічию. Якби після удару Салаха не було рикошету, ми б програли. За останні 15-20 хвилин ми заслужили на перемогу, але до цього ми нічого не заслуговували", – цитує наставника мерсисайдців ESPN.

Нагадаємо, що Ліверпуль наразі перебуває на першій сходинці з 37 балами. Арсенал відстає лише на один пункт.

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