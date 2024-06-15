Уругваец давал интервью на национальном телевидении. Интервьюер попросил у Бентанкура футболку Хын Мин Сон, одноклубника Родриго в Тоттенхэме, на что услышал странный ответ.

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"Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они же все выглядят одинаково", – ответил Родриго.

Позже хавбеку пришлось извиняться перед Хин Мин Соном, поскольку Бентанкура начали критиковать за его слова.

"Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, что люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще! Люблю тебя, брат!", – написал уругваец в своих соцсетях.

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