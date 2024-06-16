Фридкин договорился о покупке Эвертона за 650 миллионов евро, сообщает Il Messaggero. Компания американского бизнесмена хотела закрыть сделку еще до конца 2023-го, но должна была выполнить все требования АПЛ и получить согласие от Фархада Мошири.

Рома может получить новых владельцев – готово предложение на 900 миллионов

Бывший владелец Эвертона в конце концов согласился продать контрольный пакет акций – 94%. Однако Фридкину также придется покрыть долги клуба в размере 400 миллионов евро, вызванные деятельностью предыдущего руководства.

Компания Фридкина в 2020-м купила Рому, а в прошлом году приобрела французский Кан. Эвертон в последние сезоны борется за выживание в АПЛ. Очковый штраф не помешал Шону Дайчу и Виталию Миколенко сохранить прописку.