Как сообщает Tribuna, Русол должен перейти в Карпаты. Функционер будет отвечать во львовском клубе за трансферную политику.

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Отмечается, что сейчас неизвестно, когда именно должен состояться переход, но уже известно о существующих договоренностях. Вместе с Русолом в Карпаты могут перейти еще несколько членов административного штаба СК Днепр-1.

Напомним, Русол – легенда Днепра, за который провел более 200 матчей. После завершения карьеры работал исполнительным директором команды (с февраля 2012-го по январь 2017 года). В январе 2019-го получил аналогичную должность в СК Днепр-1. Недавно Андрея связывали с Полесьем, но коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман резко опроверг информацию.

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