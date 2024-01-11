Директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирцев Александр Денисов ответил на упреки коммерческого директора днепрян Вячеслава Фридмана по мотивам инсайда от Игоря Бурбаса.

"Прочитал драматичный и остросюжетный комментарий коммерческого директора СК Днепр-1 Вячеслава Фридмана о нападении на команду и Андрея Русола, где упомянута и моя фамилия.

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Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол не рассматривался на позицию спортивного директора Полесья. Разговаривали с Геннадием Буткевичем, и он лично подтвердил, что ни в каких списках Русола не было. Сейчас обязанности спортивного директора в Полесье выполняет другой человек.

То есть инсайд Игоря Бурбаса банально не соответствует действительности. Но Вячеслав Фридман пошел дальше и добавил еще своей фантазии. Что довело ситуацию до абсурда.

На сайте СК Днепр-1 не увидел ни одного коммерческого партнера, за что собственно отвечает в клубе коммерческий директор Фридман. Есть только технический – Nike. Поэтому рекомендую не заниматься ерундой относительно Полесья, а заниматься делами для развития СК Днепр-1", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол хотел трудоустроиться в Полесье. Фридман назвал это бредом, обвинив Денисова в заказном материале.

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