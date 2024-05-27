"Когда мы говорим о фэйр-плей в этом туре, то должны засвидетельствовать, что это последний тур в истории УПЛ, когда стимуляция, давайте я так скажу "не разрешена, а не запрещена".

Скрипник – о вылете Металлиста 1925 из УПЛ: "Своей игрой мы это заслужили"

В этом последнем туре была минимум одна история, о которой я узнал. Металлист 1925 стимулировал Кривбасс, чтобы криворожане в последнем туре просто честно вышли и разгромили Минай.

История была в том, что предлагалось 125 тысяч долларов – это 5 миллионов гривен. Распределение было таким: 1 миллион главному тренеру, 1 миллион тренерскому составу и 3 миллиона на команду.

Из того, что я знаю, когда об этом узнал тренерский штаб, они пришли к руководству, обо всем этом рассказали и приняли совместное решение: "Мы в эти игры не играем, мы отказываемся", – рассказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Кривбасс таки разгромил Минай со счетом 3:0, однако Металлист 1925 не сумел дать бой Вересу (1:2) и вместе с закарпатцами вылетел в Первую лигу.

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