Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук был повышен в воинском звании.

Ващук в своем Facebook сообщил, что ему присвоено звание младшего лейтенанта, о чем свидетельствует соответствующий приказ от 20 мая этого года.

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Ранее бывший футболист находился рядом с Купянским районом, где принял участие в первом боевом задании в ВСУ.

Напомним, профессиональную карьеру Владислав Ващук завершил более 10 лет назад. На клубном уровне длительное время провел в родном Динамо, также выступал в составе ряда других клубов, ни в одном из которых надолго не задерживался. Сейчас Ващуку 48 лет.

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