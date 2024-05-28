"Были ли в моей семье футболисты? Играл мой дед, Анатолий Сикан. Не знаю, когда и как, но его приглашали в Динамо. Однако не отпустили родители. В то время не так просто было взять и куда-то поехать. К сожалению, потом он повесил бутсы на гвоздь.

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Как оказался в академии Карпат? Где-то в 10-11 лет захотел попробовать силы в Динамо. Прошел отбор и мне сказали, что надо приехать на сборы, но я отказался, потому что в Динамо не понравилось. А через месяц мы с ДЮСШ приехали в Винницу, где играли против Карпат. Уступили в серии пенальти, но меня пригласили уже на просмотр в Карпатах. Там тренер Владимир Безубьяк посмотрел на меня и захотел, чтобы я остался в команде.

В академии "львов" мне очень понравилось. А кроме этого – хотел куда-то "деться", потому что в Житомире не было профессионального футбола. Тогда ребята играли разве что в чемпионате области", – поделился Сикан в интервью Украинскому футболу.

Отметим, что Даниил в итоге стал основным форвардом Шахтера. В текущем сезоне в составе "горняков" провел 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 5 ассистами.

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