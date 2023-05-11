Все доходы пойдут на благотворительность и будут разделены поровну между Фондом Челси и благотворительной организацией Royal Marsden Cancer Charity. Об этом информирует официальный сайт Баварии. Организация Royal Marsden Cancer Charity занимается борьбой с раком, именно она помогала экс-игроку и тренеру Челси Джанлуке Виалли в его последние дни - итальянец скончался от рака в начале 2023 года.

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Сообщается, что матч будет длиться на полчаса меньше стандартного времени: команды сыграют два тайма по 30 минут.

В составе Челси на поле выйдут Джон Терри, Джанфранко Дзола, Карло Кудичини, Майкл Эссьен и Клод Макелеле, а тренировать "синих" в этой встрече будет Роберто Ди Маттео.

Бавария со своей заявкой ещё не определилась, но известно, что Клаудио Писарро и Джоване Элбер согласились принять участие в этом мероприятии.

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