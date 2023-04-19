"Челси не хватает харизматичных лидеров. Клубу нужны игроки, которые берут на себя игру, берут на себя ответственность. Им нужен игрок, который приносит безумие на стадион.

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Я больше не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб. Есть новый владелец и новое видение. Конечно, мы пытаемся сравнить с тем, что было сделано в эпоху Абрамовича, когда было много приобретений игроков. Но выбор был очень разумным.

Трансферы Петера Чеха, Шевченко, Креспо, Дидье Дрогба, Эсьена, Малуда и других делали для завоевания титулов. И это были игроки, которые имели определенный опыт. А сейчас Челси делает ставку на очень молодых игроков. К тому же тренеру трудно управлять раздевалкой с более 30 игроками", – сказал Дрогба в эфире Canal+.

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