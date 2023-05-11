9 вересня на Стемфорд Бридж відбудеться благодійний матч легенд між Баварією і Челсі.

Усі доходи підуть на благодійність і будуть розділені порівну між Фондом Челсі та благодійною організацією Royal Marsden Cancer Charity. Про це інформує офіційний сайт Баварії. Організація Royal Marsden Cancer Charity займається боротьбою з раком, саме вона допомагала екс-гравцеві і тренеру Челсі Джанлуці Віаллі в його останні дні – італієць помер від раку на початку 2023 року.

"Я не впізнаю Челсі": Дрогба пояснив, чого не вистачає лондонцям на прикладі Шевченка та Мудрика

Повідомляється, що матч триватиме на півгодини менше стандартного часу: команди зіграють два тайми по 30 хвилин.

У складі Челсі на поле вийдуть Джон Террі, Джанфранко Дзола, Карло Кудічіні, Майкл Есьєн і Клод Макелеле, а тренувати "синіх" у цій зустрічі буде Роберто Ді Маттео.

Баварія зі своєю заявкою ще не визначилася, але відомо, що Клаудіо Пісарро і Джоване Елбер погодилися взяти участь у цьому заході.

Що потрібно Україні для прямої путівки в групу ЛЧ 2023/24 – розклади перед вирішальними матчами євросезону