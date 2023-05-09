Уже 9 мая начнется полуфинальная стадия еврокубков 2022/23 – мадридский Реал и Манчестер Сити выяснят сильнейшего в первом полуфинале ЛЧ. Дальше между собой сыграют Милан с Интером, а финалисты Лиги Европы определятся в парах Рома – Байер и Ювентус – Севилья.

Именно от того, кто выиграет Лигу чемпионов/Лигу Европы, частично зависит судьба украинских клубов в квалификации ЛЧ 2023/24. Будущий сезон Лиги чемпионов, к слову, станет последним с привычным для нас форматом (32 команды с 8-ю группами) – уже через год самый престижный евротурнир претерпит существенные изменения.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа

Сезон 2021/22 (а именно по его итогам определялось представительство Украины в еврокубковой кампании 2023/24) наша ассоциация завершила на 12-й позиции таблицы коэффициентов УЕФА. Учитывая, что УЕФА вряд ли отменит дисквалификацию российских клубов (предпосылок для столь быстрого завершения войны, к сожалению, не видно), то Украина переместится на 11-ю строчку рейтинга ассоциаций УЕФА. Все, как год назад. Дисквалификация россиян от большого футбола сыграла нам на пользу.

Регламент Лиги чемпионов УЕФА (пункт 3.04) предусматривает, что команда, ставшая чемпионом 11-й страны рейтинга ассоциации УЕФА, получает путевку в раунд плей-офф квалификации ЛЧ в Пути чемпионов.

То есть, для попадания в групповой турнир чемпиону Украины нужно пройти всего один раунд квалификации. Для вице-чемпиона Украины все куда сложнее – серебряному призеру УПЛ нужно преодолеть три раунда квалификации Пути представителей. Задача сложная – летом 2022-го в этом убедилось киевское Динамо, которое с трудом прошло Фенербахче и Штурм, но по всем статьям уступило Бенфике, после чего начало рушиться и на внутренней арене.

Правда, после дисквалификации российских клубов для Украины есть приятный нюанс. Если Лигу чемпионов 2022/23 выиграет команда, пробившаяся в групповой турнир на следующий сезон через национальный чемпионат, то чемпион Украины (Шахтер, СК Днепр-1 или Заря, которая все еще имеет шансы) получит прямую путевку в основной раунд ЛЧ 2023/24. Для второй команды УПЛ ничего не изменится – вице-чемпион Украины будет стартовать со второго раунда Пути представителей.

Исходя из этого, посмотрим, за кого украинским командам нужно болеть в решающих матчах Лиги чемпионов.

Манчестер Сити и Реал гарантировали себе участие в групповом турнире ЛЧ 2023/24 ("горожане" уже точно не упадут ниже второго места АПЛ, а мадридцам нужно набрать два очка в 5-ти турах Ла Лиги, чтобы финишировать в топ-4). Кто-то из них 10 июня точно сыграет в финале Лиги чемпионов. Если Ман Сити или Реал обыграет Милан/Интер, то чемпион Украины гарантированно получит место в групповом турнире ЛЧ 2023/24..

С миланскими клубами вопрос пока открыт. Интер и Милан находятся на грани топ-4 Серии А. "Нерадзурри" идут 4-ми, команда Стефано Пиоли – пятой. Все еще может измениться, ведь до финиша чемпионата Италии остается 4 тура. Существует и большая вероятность снятия очков с Ювентуса, что повлияет на распределение путевок в Лигу чемпионов, ведь туринская команда тогда опустится за пределы топ-4. Как бы то ни было, последний тур чемпионата Италии запланирован на 4 июня, а финал Лиги чемпионов в Стамбуле состоится 10 числа. К тому времени СериАльный пазл сложится и картина будет четкой.

Если оба миланских гранда финишируют в четверке в Италии, то чемпиону Украины будет абсолютно безразлично, кто выиграет финал ЛЧ – в любом случае, лучшая команда УПЛ квалифицируется в групповой турнир напрямую. Для вице-чемпиона Украины, опять же, ничего не меняется – все тот же старт во втором раунде отбора.

Теперь о Лиге Европы. Как известно, победитель турнира получает прямую путевку в групповой турнир ЛЧ, если не квалифицировался туда через чемпионат. Среди всех участников полуфиналов (Байер, Рома, Ювентус и Севилья) только туринцы сохраняют реальные шансы на путевку в ЛЧ через внутренние соревнования. Вернее, сохраняли. Все идет к тому, что после лишения очков Юве вынужден будет выигрывать Лигу Европы, чтобы сыграть в самом престижном евротурнире.

В любом случае, для чемпиона Украины не имеет значения, кто выиграет ЛЕ. Даже если Ювентус завоюет трофей и избежит снятия очков в Серии А, то все равно прямая путевка в Лигу чемпионов достанется третьей команде Франции (пятая страна в таблице коэффициентов).

А вот серебряному призеру УПЛ потенциальный триумф Ювентуса в Лиге Европы пошел бы на пользу (при условии, что туринцы останутся в топ-4 Серии А). При таких обстоятельствах вице-чемпион Украины стартовал бы в третьем раунде квалификации, а не во втором, и даже в случае вылета опустился бы сразу в группу Лиги Европы.. Правда, это пока лишь гипотетически – неизвестно, каким будет решение по делу "Старой синьоры", которую обвиняют в финансовых махинациях.

О Роме, Байере и, тем более, Севилье, в контексте "помощи" украинским клубам говорить бесполезно. Там шансов на топ-4 в своих чемпионатах мало (а у Севильи их вообще нет). Разве что обескровленная и нестабильная Рома умудрится отыграть трехочковое отставание от Милана и ждать положительных новостей касательно Ювентуса из кабинетов.

Главными претендентами на титул чемпиона Украины и, соответственно, прямую путевку в групповой турнир ЛЧ являются Шахтер и СК Днепр-1. В случае победы днепрян над Александрией в отложенном матче оба лидера УПЛ будут иметь по 60 очков за 5 туров до финиша. Заря набрала 55 баллов, Динамо – 50.

Напомним, Украина будет представлена в евросезоне 2023/24 пятью клубами. Чемпион и вице-чемпион Украины получат право сыграть в Лиге чемпионов (кто где стартует – расписано выше). Третья команда УПЛ будет играть в плей-офф квалификации Лиги Европы (в прошлом году СК Днепр-1 на этой стадии безапелляционно проиграл АЕКу Ларнака), а в случае вылета опустится в группу Лиги конференций. Четвертая команда УПЛ (пока ею является Динамо) стартует в третьем раунде квалификации Лиги конференций (нужно пройти двух соперников, чтобы выйти в группу). Пятая команда Украины начнет евросезон 2023/24 во втором раунде ЛК.