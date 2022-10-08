"У першому пропущеному м’ячі винні Забарний та Попов. Перший – втратив свою зону, а другий – просто дав пробити Тер'є з не найпростішої позиції. Попову треба було зіграти агресивніше. Йому потрібно було бути ближчим до суперника, чинити на нього тиск.

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А другий гол? Попов просто подарував м’яч супернику. Так грати не можна. Потрібно діяти надійно.

Як би відреагували на ситуації з Поповим у наш час, коли я грав у Дніпрі чи збірній України? У роздягальні з ним поговорили б по-чоловічому. Команді дуже потрібні очки у Лізі Європи, УЄФА платить призові за кожне набране очко, а тут таке. На наступні матчі його вже не поставлять", – сказав Полунін у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Динамо у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи поступилось Ренну з рахунком 1:2. Саме помилка Попова за хвилину до завершення основного часу призвела до другого гола у ворота киян.

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