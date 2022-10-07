"Отскочить не удалось. Луческу полностью проиграл тактическую дуэль. Я не увидел его реакции во время поединка. Трудно сказать, чем они занимаются в тренировочном процессе. Команда выглядит просто неуправляемой.

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Отсутствие организации игры в обороне, игроки создают вид отбора мяча, огромный брак в передачах, позиционно проигранные дуэли в штрафной площадке. Нет агрессии, потухшие глаза почти у всех. Про атакующие действия вообще промолчу. Что-то происходит внутри. Наверное надо "переобуться"?

Игрокам пихать не хочется, но Попова после этой игры, я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар. Я конечно извиняюсь за свои эмоции, но терпеть и молчать больше нет сил", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, именно ошибка Попова за минуту до завершения основного времени привела ко второму голу в ворота Динамо.

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