Хозяева выдали серию из 7 поединков без поражений во всех турнирах, поднявшись на 6 строчку в чемпионате Франции и первое место в группе команды Луческу, которая проиграла все встречи в ЛЕ. Матч, как и онлайн-трансляция Ренн – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Нагружают французы оба фланга с первых минут. Ассиньон подключился справа в атаку и отдал, Гуири без особых препятствий в касание пробивал – минимальный промах. Ловро Майер после прессинга и высокого перехвата партнеров стрелял. В этих эпизодах Попов сначала позволил пробить сопернику, затем потерял мяч при передаче и дал спокойно обыграть себя во владениях Бойко. Адский старт игры для Дениса.

Ренн – Динамо: составы и онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Снова проигрывает Киев подбор перед периметром. Бурижо на 14 минуте первым побеспокоил Бойко – тяжелый сейв голкипера. На подаче углового Родон оторвался от Забарного и пытался плечом поразить ворота. Получилось лишь черкнуть. Уже совсем издевательские комбинации хозяев проходят. Терье завершал атаку с правого фланга на левый после паса пяткой. Прицел несколько сбит у соперников в первые 20 минут – лишь одна точная попытка из 5. Но ведь все к тому и шло. Мартен Терье забил на 23-й. Гуири отдал проникающую передачу, динамовцы растерянно наблюдали за маневрами Майера, тогда как лучший бомбардир соперника с легкостью прошил Бойко.

Динамо впервые пробило на 27 минуте. Сидорчук после паса Кабаева издали бахнул очень неточно. Растерянно потупил глаза вниз Луческу. Все, что было в атаке Динамо за полчаса, это беспомощные дальние выстрелы Сидорчука, который будто пробуется на роль регбиста. Ох, уж эти выдающиеся передачи Кабаева назад и в сторону от партнеров. В игре с Фенербахче Буяльский довел подобную ситуацию до взятия ворот. Сегодня же Виталий тонко комбинирует в штрафной, после чего Беседин картинно падает. Без пенальти. Артем роскошно исправился на 33 минуте. Дубинчак на Беседина, тот пяткой сбросил Буяльскому. Виталий не жадничает и сбрасывает еще правее, Цыганков со второй попытки прошивает 37-летнего Манданда.

Ренн слишком уж присел к своим воротам, не ожидая ничего плохого от киевлян в позиционной атаке. А те только освоились на чужой половине, как разыграли комбинацию из лучших времен, словно это УПЛ, а не крепкий борец за еврокубки во французской Лиге 1. У Бойко просто железные нервы. Как же долго, будто целую вечность, Денис ждал, пока до него во вратарскую дойдет пас защитника под горячим прессингом Гуири. Украинцы успокоили игру еще до своего забитого мяча, а после вообще значительно увереннее контролировали ход встречи. У Динамо до перерыва даже получше точность передач (87% против 85%) и выше острота моментов (0,42:0,72 по xG), но там постарался хитрец Цыганков, оба расстрела которого в голевой атаке повесили на большой момент.

С первых же секунд второй половины стартовые испытания гостей возобновились. Ничего не может Киев противопоставить перепасу в касание от французов. Удар Ассиньона прошел выше. Острая подача углового от Ренна. Как и в 1 тайме, все футболисты обеих команд пролетают мимо мяча. Мяч попадает в ягодицы Попова, а хозяева где-то нашли игру рукой и умоляют назначить пенальти. Судья показывает, что сам прекрасно все видит. Ни намека на нарушение правил. Кендзера лихорадочно выбивает на ногу сопернику. Сидорчук на этот раз добегает и страхует. А потом капитан Динамо выдает эмоциональную тираду с претензиями в адрес одноклубника.

Динамо снова совсем без контригры. В первом тайме это завершилось большими неприятностями. Понемногу подбирается Ренн в зоны завершения. Бойко повезло, что снаряд после очередного проигранного подбора пролетел прямо по центру. Ассиньон с легкостью обыграл защитника, а дальше решил слишком технично пробить. После перерыва за 20 минут та же картина, что и в первом тайме. По ударам 5:1, но лишь одно попадание французов в створ ворот. Снова горячо в штрафной киевлян. Бурижо и Теате дважды неплохо проверили реакцию Бойко на линии. Интересный факт. Последние 6 голов Динамо с его лидером на поле: Цыганков забил 4, плюс еще 2 ассиста. Невероятная зависимость от Виктора в, возможно, последнем его сезоне в Украине.

Бурижо вырезает за спины. Забарный на пару с Бойко отработали с Терье, хотя очень помог и откровенно скверный прием француза. Проходит высокий перехват и у команды Луческу. Однако Кабаев очень уж пожадничал, не отдав на совсем свободного Шепелева, а решив легким ударом размять Манданда. Первый ход Луческу на 79 минуте. Ванат заменил Кабаева. А это было перспективно. Бойко с рук выбросил на чужую половину. Ванат вызов принял и разогнал атаку. Цыганков пробивал метров с 15, но блок и угловой, из которого не удалось выжать хоть какую-то остроту, если не считать очередной регбийный удар Сидорчука на подборе.

Пока Женезио снял 4 лидеров, освежив игру впереди, Луческу решился сделать свою вторую перестановку. Караваев вместо Цыганкова на последние минут 5-8. Забарный хватал соперника за все возможные части тела, чтобы остановить проход. Тактический фол ценой желтой? Принимается. А вот на 89 минуте случился полный кошмар. Бойко решил разыграть в пас. Попов подарил мяч вышедшему на замену 17-летнему Дезире Дуэ, и джокер французов легко разобрался с вратарем. Один из главных талантов сборной Франции, но ведь только юношеской U-17. Вот вам и доверие тренера, который отдал ребенку почти 30 минут в матче еврокубков!

Для контраста Луческу выпустил вместо Попова Вивчаренко на последние... 120 секунд. Воспитательный момент или такое усиление игры? Это уже и так ничего не могло дать. Динамо даже на чужую половину поля еле перешло. Впервые в истории Киев проигрывает 3 матча подряд на групповом этапе Лиги Европы. Команда Луческу остается на последнем месте с 0 очков. Фенербахче и Ренн набирают по 7 баллов. АЕК заработал 3 пункта. Именно с киприотами Динамо, очевидно, будет бороться за 3 место, которое дает право сыграть плей-офф против какой-то из команд, которые займут 2 строчку в Лиге конференций.

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