"В пылу эмоций я ошибся, не пытался ударить судью": Хачериди извинился и дал обещание после скандального матча

Украинский легионер брестского Динамо Евгений Хачериди прокомментировал свое поведение в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против Витебска.

"Признаюсь, был удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря. Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды.

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Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. На это есть компетентные органы Белорусской федерации футбола. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто переполняли меня.

В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече. Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол – это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу взять себя в руки. Отсутствие игровой практики дало о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным – такое больше не повторится", – цитирует Хачериди официальный сайт Динамо.

Напомним, на 85-й минуте выездного поединка 5-го тура чемпионата Беларуси против Витебска украинец в своей штрафной ударил соперника и заработал красную карточку. Витебск реализовал пенальти и добыл минимальную победу. А после окончания поединка Евгений уже в подтрибунном помещении решил отомстить главному арбитру матча Сергею Чистову и попытался ударить последнего.

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