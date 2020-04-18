Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску

Витебск победил Динамо Брест (1:0) в 5-м туре чемпионата Беларуси. Евгений Хачериди стал антигероем поединка. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 5 тур

Витебск – Динамо Брест – 1:0

Гол: Николаеску, 87 (пен)

Удаление: Кики, 73, Хачериди, 85

Матч и онлайн-трансляция Витебск – Динамо Брест стартовал в 18:00. После 4-х туров обе команды набрали по 7 очков и разместились в середине таблицы, но 3 пункта в этом поединке позволяли подняться в группу лидеров.

В составе Динамо с первых минут вышли Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. К слову, последний имел в своем активе 2 забитых мяча в 4-х турах и дважды попадал в символическую сборную тура. На прошлой неделе 35-летний экс-динамовец забил победный гол в ворота Ислочи. Свои украинцы были и у Витебска – в старте вышел Максим Каленчук, а в запасе сидел 35-летний Олег Карамушка.

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Первый острый момент возник на 6-й минуте. После прострела с фланга Хачериди опередил своего голкипера и едва не стал автором автогола. Обошлось – мяч ушел на угловой. А вот через 3 минуты Витебск не использовал супершанс – Кики потерял мяч в своей штрафной, Павлюченко парировал удар Волкова в дальний угол, а добивание оказалось неточным! Динамо Брест ответило ударом после подачи с углового – вратарь хозяев был на месте, а последующий выстрел Нойка был неточным.

Действующий чемпион перехватил инициативу – опять вратарь Витебска вступил в игру после удара Гордейчука. Серия стандартов успеха гостям не принесла, а вот хозяева вновь имели хороший шанс. Гуренко пробивал с ходу после прострела с фланга – немного неточно. Милевский разыграл стенку с партнером и отдал проникающий пас в штрафную, но защитник выбил в последний момент. Ответ Витебска была более острым – после навеса с фланга мяч, никого не задев, попал в дальнюю штангу.

В конце тайма голкипер Динамо едва не "пустил бабочку", не удержав мяч после довольно простого удара. На его счастье, все ограничилось лишь угловым. Витебск в первые 45 минут играл острее и создал больше моментов, но забитых мячей до перерыва так и не было.

После перерыва первая возможность была у команды из Бреста. Кривец пробил с полукруга штрафной – голкипер поймал мяч, летевший в правый угол. Витебск ответил быстрой контратакой после ошибки Хачериди, которая завершилась неточным ударом. Занервничал экс-динамовец – еще одна его ошибка едва не привела к очередному моменту. После розыгрыша углового Матвиенко пробил из-за пределов штрафной – мяч просвистел над перекладиной ворот гостей.

Напомнил о себе Милевский, который пробил головой после подачи с фланга. Мог бы и лучше, а так значительно выше. На 73-й минуте задача Динамо значительно осложнилось. Габи Кики сфолил вблизи своей штрафной и получил желтую карточку, которая стала для него второй. Перспективный штрафной удар хозяев был успешно испорчен. А вот Нойок с дальней дистанции пробил лучше, но без проблем для голкипера. На 77-й минуте Милевский покинул поле – логичное действие от тренера, который вынужден был выпускать защитника после того, как команда осталась в меньшинстве.

На 85-й минуте напомнил о себе Хачериди. Голкипер Динамо уже забрал мяч, но Евгений непонятно для чего ударил соперника ногой. Красная и пенальти – в следующем туре против Шахтера Солигорск Хачериди не сыграет. Николаеску с 11-метровой отметки легко переиграл голкипера – 1:0. Времени и сил что-то изменить у Динамо уже не было.

Витебск набрал 10 очков и поднялся на 2 место. Динамо Брест лишь на 9 позиции – 7 очков.

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