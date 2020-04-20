Хачериди прокомментировал слухи о разрыве контракта с Динамо Брест

Украинский защитник брестского Динамо Евгений Хачериди высказался относительно возможного ухода из белорусского клуба.

"Да, я читал в прессе новости, якобы клуб из-за этого удаления разорвет со мной контракт. Обо мне за столько лет чего только не писали. Поэтому к таким новостям я уже привык. Вся команда видела, как нас начали убивать после начала второго тайма .

Нелепая красная карточка и пенальти имени Хачериди в видеообзоре матча Витебск – Динамо Брест

Мне нравится клуб, в который я пришел, у нас хороший коллектив, ребята меня хорошо приняли. Хочу играть, тем более, что больше года не играл. Здесь хороший уровень футбола и уровень чемпионата", – сказал Хачериди в комментарии изданию Metaratings.by.

Напомним, на 85-й минуте выездного поединка 5-го тура чемпионата Беларуси против Витебска украинец в своей штрафной ударил соперника и заработал красную карточку. Витебск реализовал пенальти и добыл минимальную победу. А после окончания поединка Евгений уже в подтрибунном помещении решил отомстить главному арбитру матча Сергею Чистову и попытался ударить последнего.

Напомним, Хачериди подписал контракт с Динамо в конце октября прошлого года, однако соглашение вступило в силу с 1 января 2020 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в двух матчах чемпионата Беларуси и кубковом поединке против солигорского Шахтера. Контракт экс-защитника сборной Украины по брестским клубом действует до декабря 2021 года.

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