Хачериди после матча с Витебском попытался ударить арбитра поединка, – СМИ

Похоже экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди снова взялся за старое.

В пятом туре чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде сенсационно уступило Витебске со счетом 0:1. Антигероем матча стал украинский защитник Евгений Хачериди, который в одном из эпизодов в своей штрафной заработал нелепое удаление, ударив соперника ногой. Как следствие, красная карточка и пенальти, который и решил судьбу матча. К слову, чуть раньше удаление заработал еще один игрок Динамо Габи Кики.

Нелепая красная карточка и пенальти имени Хачериди в видеообзоре матча Витебск – Динамо Брест

Как сообщает издание Pressball.by после поединка Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Кроме того, массажист брестского клуба Сергей Лапицкий оскорблял бригаду арбитров нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Наставник команды Сергей Ковальчук вообще отказался комментировать эпизоды с удалениями, опасаясь "наговорить лишнего".

Это поражение оставила Динамо с семью очками – команда Хачериди, Милевского и Нойока опустилась на девятую строчку турнирной таблицы.

Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску