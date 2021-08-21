Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что работать с именитыми игроками не слишком просто.

"Мы на старте сезона видим, насколько сложно для всех команд выигрывать матчи. Есть вещи, которые необходимо улучшить. Что касается игры в обороне, мы должны лучше реагировать на контратаки, которые могут нам навредить.

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У нас есть много громких имен, но мы должны выстроить команду, и это – вызов для нас. Будет нелегко, мы должны найти баланс между имеющимися у нас талантами. Это займет некоторое время", – цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, французский гранд провел активную трансферную кампанию, подписав сразу 5 звезд: Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннарумму и Ашрафа Хакими.

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