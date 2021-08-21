В стартовом поединке 3-го тура Лиги 1 "пиратам" не хватило совсем немного, чтобы остановить триумфальное шествие парижан. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

ПСЖ мог открывать счет уже в начале матча – Мбаппе не попал в ворота с острого угла. Впоследствии Верратти, пробивая в упор, послал мяч чуть выше перекладины. В конце концов в середине тайма гостям удалось отличиться: Эррера, получив сферу на линии ворот, точно пробил в левый угол. Совсем скоро свое слово сказал Мбаппе: после рикошета от защитника мяч прилетел прямо на голову Килиану и счет стал 2:0.

Мбаппе предсказывают ужасный сценарий, если он не продлит соглашение с ПСЖ – один бунтарь уже через это проходил

К чести хозяев – они не опустили руки и еще до перерыва один гол отыграли: после роскошной скидки пяткой от Февра Франк Оноре с острого угла пробил между ног Наваса.

В середине второй сорокапятиминутки Гуйе фактически снял вопрос о победителе матча – Идрисса мощным ударом метров с 35-ти попал в штангу, от которой сфера залетела в сетку. Безумный голасо!

Парижане решили, что игра сделана и поплатились за это. На 85-й минуте Мунье, оказавшись перед Навасом один на один, легко обыграл звездного кипера. На последней минуте Брест должен был сравнивать, однако Кейлор хорошо сыграл на выходе и, таким образом, начал контратаку своей команды, которая завершилась голом Ди Марии. Аргентинец элегантно перебросил сферу через вратаря и установил окончательный счет в матче.

Третья подряд победа ПСЖ и, как следствие, первая строчку в турнирной таблице Лиги 1. Брест с 2-мя пунктами – двенадцатый.

ПСЖ перестрелял Брест в ярком матче и возглавил Лигу 1 – хватает красоты даже без Месси