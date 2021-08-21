"Ми на старті сезону бачимо, наскільки складно для всіх команд вигравати матчі. Є речі, які необхідно покращити. Що стосується гри в обороні, ми повинні краще реагувати на контратаки, які можуть нам зашкодити.

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У нас є багато гучних імен, але ми повинні вибудувати команду, і це – виклик для нас. Буде нелегко, ми повинні знайти баланс між наявними у нас талантами. Це забере якийсь час", – цитує Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, французький гранд провів активну трансферну кампанію, підписавши одразу 5 зірок: Ліонеля Мессі, Серхіо Рамоса, Джорджініо Вейналдума, Джанлуїджі Доннарумму й Ашрафа Хакімі.

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