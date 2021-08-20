Парижане в гостях обыграли Брест (2:4) в третьем туре Лиги 1. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 3 тур

Брест – ПСЖ – 2:4

Голы: Онора, 42, Мунье, 85 – Эррера, 23, Мбаппе, 36, Гуйе, 73, Ди Мария, 90+1

ПСЖ ударно стартовал в чемпионате Франции. Пока Неймар и Месси не готовы играть, команду тянет Мбаппе. Вот и сегодня Килиан был центральной фигурой на поле. Он атаковал из глубины и оказывался на острие, обыгрывал, классно пасовал и сам завершал атаки.

Первый момент для Мбаппе создали Эррера и Хакими. Ашраф, кстати, также остается одним из самых полезных в команде – упущенный супершанс не испортил впечатление. Счет открыл Эррера – издали пробил в касание, голкипер ошибся.

Мбаппе удвоил преимущество, самостоятельно разогнав атаку (помог Хакими). На второй тайм Килиан и Ашраф выходили в шикарном настроении, обмениваясь пинками. Красивый гол Бреста их не огорчил. Хозяева поймали ПСЖ на контратаке – Онора забил после классного паса пяткой от Фавра.

Во втором тайме ПСЖ также много контролировал мяч, но создавал меньше и пропускал острые контрвыпады. Навасу пришлось спасать после удара в упор от Пьерра-Габриэля. Главным оставался Мбаппе, который даже заработал желтую за грубый фол.

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Парижане закрепили преимущество фантастической пушкой Гуйе – издалека, под штангу. ПСЖ совсем расслабился и поплатился за это. Мунье прошил Наваса и вернул интригу, а Онора имел несколько возможностей сравнять счет.

Точку в матче поставил Ди Мария. Париж выбежал в контратаку, Хакими выдал хороший пас на Анхеля, а аргентинец элегантно перебросил голкипера. 2:4 в пользу ПСЖ. Очень ярко! И это еще без Месси. Дебют Лионеля ждем на следующей неделе против Реймса.

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