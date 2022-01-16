"Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе", – сказал Квятковски в комментарии Sport24.

Шевченко начал переговоры о назначении наставником сборной Польши

Напомним, после увольнения Андрея Шевченко из Дженоа в СМИ сразу же поползли слухи о новом месте работы украинца. Якобы экс-тренер сборной Украины начал диалог с руководителями польского футбола.

Среди главных кандидатов на вакантную должность называют швейцарца Марселя Коллера и поляка Адама Навалку. Имя преемника Паулу Соузы планируют объявить 19 января.

К слову, в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 соперником поляков станет Россия.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа