Польский футбольный союз не потерял интереса к экс-тренеру Дженоа и сборной Украины.

Раньше в Польше вариант с назначением Шевченко считали малореальным из-за действующего контракта тренера с Дженоа. Увольнение украинца кардинально меняет ситуацию – Андрей Николаевич уже начал диалог с руководителями польского футбола. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Шевченко поссорился с руководством Дженоа перед увольнением

В то же время польское издание Przeglad Sportowy утверждает, что фаворитом на назначение наставником "Кадры" стал швейцарец Марсель Коллер, находящийся без работы после увольнения из Базеля в 2020-м.

Раньше главным претендентом считали Адама Навалку, уже имеющего опыт работы со сборной Польши. Другими кандидатами были итальянцы Андреа Пирло и Фабио Каннаваро. Имя преемника Паулу Соузы планируют объявить 19 января.

Напомним, в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 соперником поляков станет Россия.