"Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів із польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня", – сказав Квятковскі у коментарі Sport24.

Шевченко розпочав перемовини щодо призначення наставником збірної Польщі

Нагадаємо, після звільнення Андрія Шевченка з Дженоа у ЗМІ одразу ж поповзли чутки про нове місце праці українця. Буцімто екс-тренер збірної України розпочав діалог з керівниками польського футболу.

Серед головних кандидатів на вакантну посаду називають швейцарця Марселя Коллера та поляка Адама Навалку. Ім'я наступника Паулу Соузи планують оголосити 19 січня.

До слова, у півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 суперником поляків стане Росія.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа