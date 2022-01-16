У Польщі прокоментували чутки про переговори з Шевченком
Прес-аташе "білих орлів" Якуб Квятковскі пролив світло на можливе призначення Шевченка головним тренером збірної Польщі.
"Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів із польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня", – сказав Квятковскі у коментарі Sport24.
Шевченко розпочав перемовини щодо призначення наставником збірної Польщі
Нагадаємо, після звільнення Андрія Шевченка з Дженоа у ЗМІ одразу ж поповзли чутки про нове місце праці українця. Буцімто екс-тренер збірної України розпочав діалог з керівниками польського футболу.
Серед головних кандидатів на вакантну посаду називають швейцарця Марселя Коллера та поляка Адама Навалку. Ім'я наступника Паулу Соузи планують оголосити 19 січня.
До слова, у півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 суперником поляків стане Росія.
"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа