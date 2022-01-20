"Каждый матч здесь как последний. В Украине, играя за Шахтер или Динамо, ты знаешь, что сейчас выйдем, обыграем и поедем домой. Здесь каждая игра – своя история, можно как выиграть, так и проиграть. Фанаты уже 2 раза закрывали нас на стадионе, поэтому тяжело. Но я рад, что сюда перешел. Мне кажется, что я расту здесь. В Украине я, можно сказать, останавливался, не было сильного прогресса.

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В первые 2 месяца был вообще не рад, что переехал в Италию – тяжело перебираться из одной страны в другую. А сейчас я максимально счастлив, что я здесь максимально кайфую от футбола. Пока 5 тысяч ходят, но фанаты живут здесь футболом, что нравится мне больше всего.

Закрывали на стадионе? Да, проиграли в Кубке, и нас не выпускали, пока не пришла вся команда поговорить с ними. Не думаю, что такое есть в Украине, а здесь такого много, в том же Дженоа", – поделился Коваленко в комментарии Football Hub.

К слову, Виктор нынешний сезон проводит в составе Специи, за которую провел 15 матчей и отличился голом и 3 ассистами.

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