"Кожен матч тут як останній. В Україні, граючи за Шахтар чи Динамо, ти знаєш, що зараз вийдемо, обіграємо та поїдемо додому. Тут кожна гра – своя історія, можна як виграти, і програти. Фанати вже 2 рази закривали нас на стадіоні, тож важко. Але я радий, що сюди перейшов. Мені здається, що я зростаю тут. В Україні я, можна сказати, зупинявся, не було сильного прогресу.

Коваленко підписав вирок Мілану – відео асисту українця на Сан-Сіро

У перші 2 місяці був взагалі не радий, що переїхав до Італії – важко перебиратися з однієї країни до іншої. А зараз я максимально щасливий, що я тут максимально кайфую від футболу. Наразі лише 5 тисяч ходять, але фанати живуть тут футболом, що подобається мені найбільше.

Так, програли у Кубку, і нас не випускали, доки не прийшла вся команда поговорити з ними. Не думаю, що таке є в Україні, а тут такого багато, в тому ж таки Дженоа", – поділився Коваленко у коментарі Football Hub.

До слова, Віктор поточний сезон проводить у складі Спеції, за яку провів 15 матчів та відзначився голом та 3 асистами.

Спеція завдяки асисту Коваленка здобула перемогу над Міланом, Фіорентина забила 6 голів Дженоа, Наполі переграв Болонью