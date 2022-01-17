Милан открыл счет в конце первого тайма, но после перерыва пропустил в ответ. На последних минутах "россонери" устроили навал. Удалось даже забить, но арбитр отменил гол, поспешив зафиксировать фол на Ребиче.

А в компенсированное время Специя вырвала победу на контратаке. Коваленко в касание протолкнул на Гьяси, а тот забил решающий гол! Виктор вышел на поле на 80-й минуте и стал героем встречи.

Специя благодаря ассисту Коваленко одержала сенсационную победу над Миланом