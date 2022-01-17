Коваленко подписал приговор Милану – видео ассиста украинца на Сан-Сиро
22:20 - Читати українською
Специя сенсационно прибила Милан (2:1). Виктор Коваленко создал победный гол. Смотрите обзор матча в этой новости.
Кевин Агудело 64’
Эммануэль Гаяси 90+6’
64’ Кевин Агудело
90+6’ Эммануэль Гаяси
Милан открыл счет в конце первого тайма, но после перерыва пропустил в ответ. На последних минутах "россонери" устроили навал. Удалось даже забить, но арбитр отменил гол, поспешив зафиксировать фол на Ребиче.
А в компенсированное время Специя вырвала победу на контратаке. Коваленко в касание протолкнул на Гьяси, а тот забил решающий гол! Виктор вышел на поле на 80-й минуте и стал героем встречи.
Специя благодаря ассисту Коваленко одержала сенсационную победу над Миланом
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