Сульшер: Футболисты потеряли энергию – нам нужен перерыв

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после безголевой ничьей в поединке 25-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

"Игра сложилась так, как вы и ожидали. Мы доминировали, много владели мячом, а соперник создавал нам проблемы на контратаках и стандартах. За последние несколько месяцев мы провели так много встреч! Футболисты потеряли энергию. Нам нужен перерыв.

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Бруну Фернандеш – топ-игрок. Это его первый матч. В первом тайме каждый получал пас в ноги, а Фернандеш, получая мяч в ноги, хочет, чтобы футболисты двигались перед ним. Сегодня мы не делали этого. Он станет топовым усилением", – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, в матче 25-го тура английской Премьер-лины манкунианцы на своем поле не смогли переиграть Вулверхэмптон и подняться на пятую строчку турнирной таблицы. Как следствие, "красные дьяволы" имеют одинаковое количество очков с "волками" – по 35 – и делят шестую-седьмую строчки.

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