toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗИМНИЕ СБОРЫ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО

Лестер расписал боевую ничью с Челси: 25-й тур АПЛ, матчи субботы

16:25 46 Читати українською
Лестер расписал боевую ничью с Челси: 25-й тур АПЛ, матчи субботы
Лестер Сити – Челси – 2:2

Лестер и Челси, забив на двоих четыре гола, победителя в очном матче 25-го тура чемпионата Англии не выявили. Отчет об этом и других матчах субботы читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 25-й тур

Лестер Сити – Челси – 2:2

Голы: Барнс, 54, Чилуэлл, 64 – Рюдигер, 47, 71

Борнмут – Астон Вилла – начало в 17:00

Вест Хэм – Брайтон – начало 17:00

Кристал Пэлас – Шеффилд – начало в 17:00

Ливерпуль – Саутгемптон – начало в 17:00

Ньюкасл – Норвич – начало в 17:00

Уотфорд – Эвертон – начало в 17:00

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – начало в 19:30

Тур открывал поединок на Кинг Пауэр Стэдиум, где местный Лестер принимал Челси. В первой половине первого тайма активнее выглядели лондонцы, несколько раз опасно приблизившись к воротам. Затем хозяева выровняли игру, и начался размен моментами: Варди запорол выход один-на-один с Кабальеро на 25-й минуте, Педро запускал мяч под перекладину на 31-й (сейв Шмейхеля), Чилуелл стрелял над ней на 37-й, Эванс блокировал удар Маунта с 12-ти метров на 41-й, а Чоудхури замыкал навес с углового на 45+3-й – немного неточно. В конце концов, на перерыв команды ушли без голов.

На первых же секундах второго тайма Челси открыл счёт вследствие подачи Маунта с углового, которую замкнул Рюдигер, однако Лестер отыгрался через семь минут усилиями Барнса – Харви сместился с фланга в штрафную и пробил с рикошетом под дальнюю штангу. На 64-й же "лисы" вышли вперёд, розыграв атаку с включением на обоих краях штрафной и финальным пасом Тилеманса на Чилуелла. Бен выстрелил точно в ближний угол, однако уже на 70-й "аристократы" сравняли счёт усилиями Рюдигера, которому удалось замкнуть подачу Маунта ударом головой в дальнюю девятку – 2:2! Лестер мог вырвать победу на 80-й минуте, когда Варди вывел Барнса один-на-один с Кабальеро, но Харви выстрелил мимо левой штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ

blog_ava
Гвардиола предположил, почему они с Моуринью прекратили свое знаменитое соперничество
00:25
378
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Челси Челси Брайтон Брайтон Кристал Пэлас Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Лестер Сити Лестер Сити Борнмут Борнмут Уотфорд Уотфорд Ливерпуль Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон Норвич Норвич Саутгемптон Саутгемптон Ньюкасл Ньюкасл Эвертон Эвертон Вест Хэм Вест Хэм Астон Вилла Астон Вилла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Макаренко вернулся в Кортрейк
    Бельгія — 31 янв359 Макаренко вернулся в Кортрейк
1
час
:
8
мин
ПСЖ
18:30
Монпелье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук