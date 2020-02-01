Лестер расписал боевую ничью с Челси: 25-й тур АПЛ, матчи субботы

Лестер и Челси, забив на двоих четыре гола, победителя в очном матче 25-го тура чемпионата Англии не выявили. Отчет об этом и других матчах субботы читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 25-й тур

Лестер Сити – Челси – 2:2

Голы: Барнс, 54, Чилуэлл, 64 – Рюдигер, 47, 71

Борнмут – Астон Вилла – начало в 17:00

Вест Хэм – Брайтон – начало 17:00

Кристал Пэлас – Шеффилд – начало в 17:00

Ливерпуль – Саутгемптон – начало в 17:00

Ньюкасл – Норвич – начало в 17:00

Уотфорд – Эвертон – начало в 17:00

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – начало в 19:30

Тур открывал поединок на Кинг Пауэр Стэдиум, где местный Лестер принимал Челси. В первой половине первого тайма активнее выглядели лондонцы, несколько раз опасно приблизившись к воротам. Затем хозяева выровняли игру, и начался размен моментами: Варди запорол выход один-на-один с Кабальеро на 25-й минуте, Педро запускал мяч под перекладину на 31-й (сейв Шмейхеля), Чилуелл стрелял над ней на 37-й, Эванс блокировал удар Маунта с 12-ти метров на 41-й, а Чоудхури замыкал навес с углового на 45+3-й – немного неточно. В конце концов, на перерыв команды ушли без голов.

На первых же секундах второго тайма Челси открыл счёт вследствие подачи Маунта с углового, которую замкнул Рюдигер, однако Лестер отыгрался через семь минут усилиями Барнса – Харви сместился с фланга в штрафную и пробил с рикошетом под дальнюю штангу. На 64-й же "лисы" вышли вперёд, розыграв атаку с включением на обоих краях штрафной и финальным пасом Тилеманса на Чилуелла. Бен выстрелил точно в ближний угол, однако уже на 70-й "аристократы" сравняли счёт усилиями Рюдигера, которому удалось замкнуть подачу Маунта ударом головой в дальнюю девятку – 2:2! Лестер мог вырвать победу на 80-й минуте, когда Варди вывел Барнса один-на-один с Кабальеро, но Харви выстрелил мимо левой штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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