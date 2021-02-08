В Кривом Роге снесли футбольный стадион Металлург, который ранее был домашней ареной Кривбасса и Горняка.

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Арену планируют реконструировать с целью подготовки к проведению финала Кубка Украины в 2022 году. Реконструкцию стадиона поручил провести президент Украины Владимир Зеленский – на это планируют потратить почти 733 млн грн. Количество мест, в результате, сократится с 30 000 до 16 750.

Напомним, стадион был открыт в 1970 году – здесь проводил свои матчи футбольный клуб Кривбасс. В 1999 году арена была реконструирована – согласно требованиям УЕФА здесь были установлены индивидуальные пластиковые сидения. 14 мая 2006-го на стадионе прошел единственный в истории украинского футбола "золотой матч", в котором донецкий Шахтер в дополнительное время победил киевское Динамо (на 100-й минуте гол забил Джулиус Агахова). 3 августа 2013 года на стадионе дебютировал другой криворожский клуб – Горняк.

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