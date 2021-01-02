Многострадальная спортивная арена никак не может получить полноценного собственника.

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело по факту продажи стадиона Юбилейный в Сумах по заниженной цене.

Арестованный стадион в Сумах ушел с молотка за 8 млн гривен

По сообщению издания Сумские дебаты, арену арестовали, готовятся подозрения организаторам торгов – должностным лицам исполнительной службы, а также покупателям объекта.

Напомним, стартовая цена лота составляла 5 438 418 гривен, а продать здание удалось за 8 120 тысяч гривен – победителем на торгах стало общество с ограниченной ответственностью "Север Агро Сервис" из поселка городского типа Николаевка. Аукцион прошел на электронной платформе OpenMarket.

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