У Кривому Розі знесли футбольний стадіон Металург, який раніше був домашньою ареною Кривбасу і Гірника.

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Арену планують реконструювати з метою підготовки до проведення фіналу Кубка України у 2022 році. Реконструкцію стадіону доручив провести президент України Володимир Зеленський – на це планують витратити майже 733 млн грн. Кількість місць, в результаті, скоротиться з 30 000 до 16 750.

Нагадаємо, стадіон був відкритий у 1970 році – тут проводив свої матчі футбольний клуб Кривбас. У 1999 році арену було реконструйовано – згідно з вимогами УЄФА тут були встановлені індивідуальні пластикові сидіння. 14 травня 2006-го на стадіоні пройшов єдиний в історії українського футболу "золотий матч", в якому донецький Шахтар у додатковий час переміг київське Динамо (на 100-й хвилині гол забив Джуліус Агахова). 3 серпня 2013 року на стадіоні дебютував інший криворізький клуб – Гірник.

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