Кополовец объяснил, почему Минай не модернизировал домашний стадион
Спортивный директор Миная Михаил Кополовец поделился мыслями относительно домашнего стадиона клуба.
"Колос сделал шикарный стадион. Мы свой стадион делали для Второй лиги максимум. Для нас Вторая лига была космосом. А сейчас где мы? В высшей лиге. Нет ничего невозможного.
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Мы могли сделать такой же стадион, как у Колоса. Никто не думал, много бы изменилось, если бы мы знали. Мы играем на Авангарде, тоже родном стадионе. Но на Минай-Арене мы все важнейшие трофеи выиграли. Здесь уже написана история.
Мы говорим с президентом, вице-президентом. Нужно реконструкцию делать. Представляете, сколько нужно денег – поле сдвигать, трибуны добавлять. Может, уже новый стадион строить, потому что очень много денег. Если бы были программы, например, от президента. Есть программы по дорогам, можно и по стадионам", – поделился Кополовец в программе Профутбол Digital.
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