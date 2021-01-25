"Колос сделал шикарный стадион. Мы свой стадион делали для Второй лиги максимум. Для нас Вторая лига была космосом. А сейчас где мы? В высшей лиге. Нет ничего невозможного.

"Не будет Миная – детей будут отдавать в Венгрию": Кополовец разъяснил, как клуб отстаивает национальные интересы

Мы могли сделать такой же стадион, как у Колоса. Никто не думал, много бы изменилось, если бы мы знали. Мы играем на Авангарде, тоже родном стадионе. Но на Минай-Арене мы все важнейшие трофеи выиграли. Здесь уже написана история.

Мы говорим с президентом, вице-президентом. Нужно реконструкцию делать. Представляете, сколько нужно денег – поле сдвигать, трибуны добавлять. Может, уже новый стадион строить, потому что очень много денег. Если бы были программы, например, от президента. Есть программы по дорогам, можно и по стадионам", – поделился Кополовец в программе Профутбол Digital.

Малиновский должен сделать сложный выбор – дилемма лидера сборной Украины, которая может поставить крест на Евро-2020