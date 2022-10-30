"На прошлой неделе Миколенко был более опасным, однако в обороне он традиционно был сильным и выносливым с хорошей позицией на задней штанге.

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Он спокойный парень, особенно если учесть, что происходит сейчас на его родине. Я очень счастлив, что Мико с нами", – цитирует Лэмпарда на своей странице в социальной сети Твиттер журналист SkySports Бен Граундс.

Напомним, украинский защитник уже традиционно попал в старт Эвертона на матч против Фулхэма и помог ливерпульцам удержать свои ворота на замке (0:0). Этот поединок стал для Миколенко уже 13-м за "ирисок" в текущем сезоне.

Эвертон после 14-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ 13-м, имея в своем активе 14 очков.

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