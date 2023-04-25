Финансовое положение СК Днепр-1 может оказаться не столь благополучным, как кажется на первый взгляд.

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил об огромных долгах днепрян и Зари, которая "привыкла" регулярно фигурировать в таких слухах.

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"Днепр-1 и Заря. Команды, которые в этом сезоне претендуют кто на чемпионство, кто на второе место. И одно, и другое – это потенциальная Лига Чемпионов и соответственно 35+ млн евро призовых. Но при этом это команды, которые в этом календарном году не выплатили своим игрокам еще ни одной зарплаты. На носу уже май, то есть четыре месяца долга.

Не понимаю, о какой мотивации можно в таком случае говорить, о какой концентрации на футболе… Это такая рабочая тактика, когда игроки должны были голодными, чтобы побеждать? А может, все деньги идут на стимулирование третьих сторон, о чем все чаще в последнее время говорят?” – написал Бурбас в Telegram.

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