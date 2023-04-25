"Один из футбольных людей после матча Колос – Заря сказал мне такую фразу: "Если бы президентом Зари был Засуха, то она уже была чемпионом". Дело не в том, что, возможно, уделяется какое-то внимание судейскому вопросу. Дело в том, что этот президент максимально погружен в процесс. Он знает все.

Красивый гол Бражка в видеообзоре встречи Колос – Заря – 0:1

Это очень контрастирует с тем, что происходит в Заре. На сайте клуба в разделе "руководство клуба" я увидел только президента Геллера и заместителя директора Юрия Коваля. Я пытаюсь понять, кто в этой Заре отвечает за какие-то организационные процессы?

У Зари очень посредственные зарплаты для УПЛ. По моей информации, команда до сих пор не получила премию за победу над Динамо. Говорят, что есть задолженности по зарплате в два месяца, которые скоро должны погасить.

Говорят, у команды проблемы с экипировкой. Есть игроки, которые тренируются в том, в чем они пришли из другой команды. Я просто в шоке, как такое может быть в команде, которая претендует на Лигу чемпионов? В раздевалке Зари лежат автомобильные шины кого-то из администрации клуба. Друзья, у вас профессиональный клуб, или шиномонтаж 24/7? Вы уже определитесь", – отметил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Заря в меньшинстве удержала победу над Колосом, поднявшись на вторую позицию в УПЛ