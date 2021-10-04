"Мы идем впереди в турнирной таблице, поэтому понятно, что Шахтер хотел сегодня победить и догнать нас. Это была одна из ключевых игр в чемпионате. Мы прилетели в Киев только в четверг, поэтому считаю, что в тяжелом графике, в котором сейчас находится команда, это хороший результат. Было ли желание реванша? Чемпионат и Суперкубок – это разные турниры. Сейчас надо забывать и Суперкубок, и встречу с Баварией. Бавария сегодня тоже проиграла, так что нет непобедимых команд.

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Мы провели достойную игру. Могли и выиграть, забей в первом тайме Витиньо, а могли и проиграть на последних секундах. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем до последней секунды. Хочу еще раз сказать, что мы находимся во главе турнирной таблицы и провели одну из ключевых игр. Но, к сожалению, за ничью в таких важных играх не дают два-три очка. Можно заработать только один балл, как и с другими командами. Поэтому я удовлетворен сегодняшней игрой. Команда не успела до конца восстановиться, но проявила характер.

Поддержка киевлян – это естественно, ведь мы играем в своем родном городе, а причины переезда Шахтера в Киев вы знаете сами. В том, что стадион болел за Динамо, нет ничего удивительного. Если бы мы встречались в Донецке – дай Бог, чтобы это когда-нибудь произошло – то стадион там болел бы за Шахтер. Но в Киеве была и остается одна команда..

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Что сказал в раздевалке? Я поблагодарил ребят за игру и самоотдачу, за то, что они сумели собраться. Кроме всего прочего, у нас вчера на тренировке травмировался Миколенко, выбыл Шепелев, а Вербич, выход которого планировался в стартовом составе, повредил колено утром на разминке. Из-за накопившейся усталости есть проблемы.

Сейчас часть игроков отправится в сборные, а те футболисты, которые останутся, начнут подготовку к игре во Львове и двух матчам с Барселоной, в которых, думаю, будет решаться наша дальнейшая еврокубковая судьба. Мистер сказал в раздевалке, что мы должны помнить о ближайших важных играх", – цитирует Суркиса сайт Динамо.

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