Прекрасную возможность открыть счет имел Де Пена, но мяч после его удара попал в штангу. Шахтер сразу ответил выстрелом Патрика – выше, а Марлос в фирменном стиле пробивал в дальний угол – неточно. Динамо же могло забивать, в частности, после рикошета защитника "горняков".

Динамо остановило Шахтер в горячей битве тура и сохранило лидерство в УПЛ

После перерыва команды не сбавляли обороты и отвечали атакой на атаку. Шансы отличиться имели Цыганков, Додо, Педриньо и не только. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую, но боевую ничью. Киевляне сохранили лидерство и 3-очковое преимущество над дончанами.