Лидер УПЛ против главного конкурента. Киевлян и дончан разделяли лишь 3 очка перед новой очной битвой. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Луческу оставалась единственной, которая до сих пор не проигрывала в текущем сезоне первенства Украины. В то же время Динамо разгромно уступило Шахтеру в Суперкубке и Баварии в ЛЧ. "Горняки" намеревались отыграть 3-очковое отставание в отчетной встрече. Луческу чередовал победы с поражениями в 4 поединках против своей бывшей команды. Поэтому сегодня по этой логике должен был бы брать реванш.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Очень нервно на старте встречи. Моменты возникают прежде всего из-за обрезок соперников. Сирота и Кривцов едва не привезли, ошибается при игре в пас у своей штрафной и Забарный, чем вызывает очень эмоциональную реакцию Луческу. Витинью, который дебютирует в основе Динамо, пытается цепляться за мячи на оригинальной для себя позиции фальшивой девятки. Ответ Луческу на Педриньо, который из-за травмы Траоре также играет такого себе центрфорварда. Де Пена завершал атаку, которую быстрым вбрасыванием с рук начал Бущан, а классно продолжил Караваев (меняет травмированного Миколенко слева). Как Супряга в Суперкубке, Карлос пробивал в ту же ближнюю штангу, которую прикрывал Пятов. Буяльский добил не лучшим образом.

Удар Алана Патрика в ответ также напомнил предыдущую дуэль украинской Классики. Быстрый контрвыпад после момента Де Пены. Педриньо откатил под удар, Патрик крутил в девятку, но снаряд просвистел минимально над воротами. Степаненко выиграл воздушную дуэль у Кендзеры и Шапаренко. Подача Патрика с углового стала бы голевой, если бы не Бущан – Георгий эффектно потянул удар с нескольких метров. Сидорчук дважды блестяще подчистил обрезки центральных защитников. Капитан киевлян сразу же пытается обострить дальними забросами.

Скорость и настойчивость Витиньо удалось использовать на 25 минуте. Марлон вынужден был ценой желтой карточки останавливать проход земляка. Первая ошибка Сидорчук. Опорник Динамо очень долго разворачивался. Патрик легко обокрал, Педриньо продлил на Марлоса. Крученый удар не достигает цели. Шапаренко перспективно разогнал атаку. Николай получил очень много времени и пространства, но финальное решение подкачало. Отдал не в темп на Цыганкова, а Виктор со своей стороны побоялся взять на себя и ошибся в передаче.

Как же остро после угловых "горняков". Несколько подряд ударов в 10-метровой зоне от ворот – все блокируют динамовцы. Горячие атаки Динамо. Кендзера заставил Матвиенко ошибиться, Буяльский отдал. Витиньо снова пробил из-за пределов штрафной над перекладиной. Буяльский с рикошетом от Додо едва не повторил гол Сане в ворота Динамо с фланга. Пятов успел сориентироваться и дотянуться до мяча. Буяльский – прото король в конце тайма. Виталий дал в разрез, Витиньо убежал от защитника и пробил. Минимальный промах и отчаяние бразильца. Де Пена подбадривает, как родного брата.

Замечательная командная атмосфера в Динамо. Да и игра получше, чем в Суперкубке. Буяльский, Де Пена, Шапаренко и даже Караваев слева очень добавляют остроты. У киевлян больше ударов (8:4) и попаданий (2:1). Однако Шахтер неожиданно опасен на стандартах и ​​всегда может наказать за обрезки либо в переходных фазах после атак соперника. Траоре не хватает, хоть Педриньо и выглядит лучшим в "горняков". Бразилец, правда, не может разорваться. Он пытается быть везде, а партнеров в штрафной в позиционной игре не хватает.

На старте второй половины активнее уже Шахтер. Степаненко после неудачного выноса пробивал в касание – выше. Додо с фланга едва не закрутил а-ля Буяльский, Бущан также не дремлет. Шапаренко тонко разыграл штрафной. Цыганков не смог прошить Пятова в ближнем бою, Соломон едва не травмировал своего голкипера. Первые угловые Динамо на 56 минуте. Без остроты. Кривцов роскошным пасом разрезал оборону киевлян. Додо отдавал уже на пустые ворота, но Соломона опередил Сирота. Судьи фиксируют офсайд, однако на дальнем плане несколько задержался Кендзера. Если бы случился гол, могли с помощью VAR и засчитать.

Тете, Маркос Антонио и Сикан меняют Марлоса, Степаненко и Соломона. Тройной ход Де Дзерби на 66 минуте. Буяльскому уже второй раз грубо достается сзади. Желтая и для второго центрбека Шахтера – Кривцова. Ироническая улыбка Сергея. И почти сразу Шандор выписывает "горчичник" Сикана. Даниил наступил на ногу Шапаренко, но тоже не согласен с решением 32-летнего судьи. Патрик и Сикан почти прошли защиту киевлян через стеночку с пасом пяткой от украинца. Сидорчук классно прочитал, а спустя мгновение едва не привез. Патрик обворовал капитана у вратарской. Здесь, впрочем, Шандор зафиксировал фол бразильца.

Шапаренко также желтая. Караваев дважды ошибается в очень важных эпизодах. Сначала отдал не до конца точный пас на совершенно свободного Цыганкова. Затем Александр привез контрвыпад. Повезло, что Антонио загубил усилия Патрика и крайне неудачно навесил с правого фланга. Тете локтем врезал Караваеву. Очередная желтая. Очень нервно действует Динамо под прессингом. Многовато обрезок, которые создают Шахтеру возможности для моментов. Сами "горняки" без помощи соперника в атаке не впечатляют. Витиньо пошел до конца. И здесь предупреждение.

Первые замены от Луческу на 86-й. Шкурин, Тымчик и Гармаш меняют Витиньо, Кендзеру и Буяльского. Шахтер доминирует во владении мячом, но Динамо не очень протестует, спокойно отбиваясь и защищая лидерство. Кое-какие удары проходят, впрочем не сильно опасные. Угловой на последних секундах добавленного времени стал символом матча. Шахтер не мог, Динамо едва не помогло. Кривцов отклеился от Сироты, но пробил с границы вратарской удивительно неудачно. А дальше игра нервов – Де Пена не выбил, Забарный бил по своим, Караваев вынес с ленточки.

Динамо стало первой командой в УПЛ за 13 матчей, не давшей забить Шахтеру. Оборвалась серия, во время которой "горняки" наколотили 30 голов. Команда Луческу в чемпионате не пропускает уже 6 матчей, не проигрывает 27 туров подряд, так что сохраняет 3-очковое преимущество над подопечными Де Дзерби. Киевляне лидируют в Премьер-лиге с лучшими атакой (25 забитых голов) и обороной (2 пропущенных).