"Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла. Динамо не хотело играть? Нет, я просто видел матч, где только Шахтер играл. Не знаю, что другие видели сегодня.

Боевой мир в видеообзоре матча Динамо – Шахтер

Педринью сегодня сыграл очень хорошо, но он – не нападающий. Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить гол. Даже потенциальных было много. Но, конечно, мы не забили. Но я уверен, что Шахтер доминировал сегодня. Состояние травмированных? У Исмаили маленькая травма, он будет после паузы. Фернандо и Дентиньо будут тренироваться после паузы. Траоре нужно ждать.

Увидел я в матчах с Интером и за Суперкубок то Шахтер, хочу видеть? Думаю, в тех матчах, которые вы назвали, мы сыграли очень хорошо. Есть встречи, в которых можно победить, а есть такие, как сегодня, когда вышла ничья. Но моя команда играла очень хорошо и в Суперкубке, и против Интера, и сегодня вечером", – приводит слова Де Дзерби Профутбол.

Напомним, Шахтер и Динамо не смогли выявить победителя в матче 10-го тура УПЛ, разойдясь безголевой ничьей.

Динамо остановило Шахтер в горячей битве тура и сохранило лидерство в УПЛ