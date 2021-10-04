"Ми йдемо попереду в турнірній таблиці, тому зрозуміло, що Шахтар хотів перемогти та наздогнати нас. Це була одна з ключових ігор у чемпіонаті. Ми прилетіли до Києва тільки в четвер, тому вважаю, що за тяжкого графіку це хороший результат. Чи було бажання реваншу? Чемпіонат і Суперкубок – це різні турніри. Зараз треба забувати і Суперкубок, і зустріч із Баварією. Баварія сьогодні теж програла, так що немає непереможних команд.

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Ми провели гідну гру. Могли і виграти, якби у першому таймі Вітінью забив, а могли і програти на останніх секундах. Футбол тим і цікавий, що він непередбачуваний до останньої секунди. Хочу ще раз сказати, що ми очолюємо турнірну таблицю та провели одну з ключових ігор. Але, на жаль, за нічию в таких важливих іграх не дають два-три очки. Можна заробити тільки один бал, як і з іншими командами. Тому я задоволений грою. Команда не встигла до кінця відновитися, але проявила характер.

Підтримка киян – це природно, адже ми граємо в своєму рідному місті, а причини переїзду Шахтаря до Києва ви знаєте самі. В тому, що стадіон вболівав за Динамо, немає нічого дивного. Якби ми зустрічалися в Донецьку – дай Бог, щоб це коли-небудь сталося – то стадіон там вболівав би за Шахтар. Але в Києві була та залишається одна команда.

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Що сказав у роздягальні? Я подякував хлопцям за гру та самовіддачу, за те, що вони зуміли зібратися. Крім усього іншого, у нас вчора на тренуванні травмувався Миколенко, вибув Шепелєв, а Вербіч, вихід якого планувався в стартовому складі, пошкодив коліно вранці на розминці. Через накопичену втому є проблеми.

Зараз частина гравців вирушить до збірних, а ті футболісти, які залишаться, почнуть підготовку до гри у Львові та двох матчів із Барселоною, в яких, думаю, буде вирішуватися наша подальша єврокубкова доля. Містер сказав у роздягальні, що ми повинні пам'ятати про найближчі важливі ігри", – цитує Суркіса сайт Динамо.

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