"Без практики, без официальных матчей очень трудно понять, на каком ты уровне сейчас находишься. Тонуса нашим футболистам не хватит. Благотворительные матчи это замечательно и нужно сейчас, но это не заставит выложиться футболиста на полную катушку.

Динамо – Фенербахче – 0:0 – видеообзор матча ЛЧ

Всем известно, что Фенербахче – это гранд турецкого чемпионата. Сильный клуб, в составе которого собраны опытные исполнители. Турецкие игроки в большинстве своем очень технические. С ними нужно быть очень внимательными. Я заметил, что часто турецкие клубы, когда проигрывают – сдаются на милость победителю. Динамо очень важно повести в счете, тогда будет проще справиться с соперником.

Многие надеются на опыт Мирчи Луческу. Но для меня румын был тренером в донецком Шахтере. Я не вижу его тренером в Динамо. В Киеве он чужой. Что касается Жезуша, то он многое всем доказал. Мы видели его год назад в Киеве, когда он приезжал с Бенфикой в ​​столицу Украины. Тот матч завершился вничью – 0:0. Наконец, главные тренеры только готовят футболистов. А уже игроки на футбольном поле стараются все выполнить.

Динамо, чтобы пройти турецкий клуб, нужно быть на голову выше соперника. Надо в каждом эпизоде ​​побеждать, ведь это Лига чемпионов", – сказал Ващук в комментарии SportArena.

Напомним, первый поединок между Динамо и Фенербахче в рамках 2-го тура квалификации Лиги чемпионов завершился вничью – 0:0. Ответный матч состоится 27 июля, начало в 20:00.

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