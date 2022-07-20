Киевское Динамо в Лодзи встречалось с Фенербахче во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022/23. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартовал 20 июля в 21:00 по киевскому времени. К сожалению, из-за войны киевляне вынуждены принимать своего соперника в польской Лодзи.

Динамо не одолело Фенербахче в "домашнем" матче квалификации ЛЧ – Бущан сохранил шансы, 0 попаданий Киева обманчивы

Фенербахче действовал более активно в атаке, но Георгий Бущан играл надежно в воротах Динамо. Киевляне имели несколько перспективных атак, которые сами испортили. За весь матч подопечные Мирчи Луческу ни разу не пробили в створ ворот соперников, хотя моменты были. Фенебахче тоже не забил – как следствие, 0:0. Киевляне стартовали в ЛЧ с ничьей.

Это была первая часть двухматчевых противостояний. Ответный матч в Стамбуле состоится 27 июля.